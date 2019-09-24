"Как вы смеете!": 16-летняя активистка устроила "разнос" мировым лидерам на саммите ООН (видео)

Шведская школьница Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН по вопросам климата.

Выступая перед мировыми лидерами в ООН, школьница обрушилась с критикой из-за их бездействия в борьбе с изменениями климата. Об этом пишет НВ.

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Шведская школьница, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

«Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями», — заявила Грета Тунберг.

«Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», — продолжила активистка, не сдерживая слез.

Swedish climate activist Greta Thunberg at #UNGA: "This is all wrong...You all come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words—and yet, i'm one of the lucky ones." https://t.co/YTVSvKxTkgpic.twitter.com/px90HghuQd — ABC News (@ABC) September 23, 2019

В Нью-Йорке продолжается саммит ООН по вопросам климата, который, как предполагают, должен ускорить процесс подписания и ратификации Парижского соглашения.

Тунберг выступала перед примерно 60 мировыми лидерами.

Девушка стала известна во всем мире своими экологическими пикетами у здания шведского парламента в Стокгольме. Затем по всему миру начались акции протеста школьников с требованием к правительствам своих стран начать борьбу с изменениями климата.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете.

В марте школьницу выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.