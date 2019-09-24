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"Как вы смеете!": 16-летняя активистка устроила "разнос" мировым лидерам на саммите ООН (видео)

03:03, 24 сентября 2019
Экология
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Грета Тунберг / REUTERS

Выступая перед мировыми лидерами в ООН, школьница обрушилась с критикой из-за их бездействия в борьбе с изменениями климата. Об этом пишет НВ.

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Шведская школьница, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

«Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями», — заявила Грета Тунберг.

«Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», — продолжила активистка, не сдерживая слез.

В Нью-Йорке продолжается саммит ООН по вопросам климата, который, как предполагают, должен ускорить процесс подписания и ратификации Парижского соглашения.

Тунберг выступала перед примерно 60 мировыми лидерами.

Девушка стала известна во всем мире своими экологическими пикетами у здания шведского парламента в Стокгольме. Затем по всему миру начались акции протеста школьников с требованием к правительствам своих стран начать борьбу с изменениями климата.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете.

В марте школьницу выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. 

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Теги: #ООН#изменение климата#Грета Тунберг