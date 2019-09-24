В Британии зоологи выкармливают птенца редкого чилийского фламинго (видео)

Чилийским фламинго грозит вымирание.

Британские зоологи выращивают птенца редкого чилийского фламинго.

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Как говорится в сюжете ТСН, птенец родился несколько недель назад с весом в 50 граммов. Благодаря усилиям смотрителей, он уже набрал 30 грамм и продолжает расти. Пол птенца еще не определили.

Малыша держат в инкубаторе и кормят из шприца специальной смесью из каши, рыбы, яйца и витаминов.

Чилийским фламинго грозит вымирание. За последние 40 лет их популяция сократилась до 300 тысяч, и сейчас работники зоопарков прилагают немалых усилий, чтобы ее восстановить.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоопарке Рима вылупились четверо птенцов редких розовых фламинго.