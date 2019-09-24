В Британии зоологи выкармливают птенца редкого чилийского фламинго (видео)
12:06, 24 сентября 2019Экология
44 0
Чилийским фламинго грозит вымирание.
Птенец родился несколько недель назад с весом в 50 граммов / скриншот
Британские зоологи выращивают птенца редкого чилийского фламинго.
Читайте такжеВ зоопарке Берлина впервые в истории Германии родились панды-двойняшки (фото, видео)
Как говорится в сюжете ТСН, птенец родился несколько недель назад с весом в 50 граммов. Благодаря усилиям смотрителей, он уже набрал 30 грамм и продолжает расти. Пол птенца еще не определили.
Малыша держат в инкубаторе и кормят из шприца специальной смесью из каши, рыбы, яйца и витаминов.
Чилийским фламинго грозит вымирание. За последние 40 лет их популяция сократилась до 300 тысяч, и сейчас работники зоопарков прилагают немалых усилий, чтобы ее восстановить.
Ранее УНИАН сообщал, что в зоопарке Рима вылупились четверо птенцов редких розовых фламинго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter