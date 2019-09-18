Утепляются, как могут: в зоопарке показали, как звери встречают первые холода (видео)
11:21, 18 сентября 2019Экология
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То, что температура падает, животные чувствуют первыми.
Сытная еда и теплые гнезда: как животные встречают настоящую осень в зоопарке
В зоопарке недалеко от Киева показали, как животные встречают настоящую осень.
Читайте такжеВ Аргентине касатки массово выбрасываются на берег (видео)Как говорится в сюжете ТСН, то, что температура падает, звери чувствуют первыми.
Отмечается, что с приходом холодов орангутаны кутаются в одеяльца, а свиньи сбиваются в кучу.
Звери утепляются, как могут: скунсы и сурки – сеном, а медведи – жирной пищей.
Как ранее сообщал УНИАН, в Китае панда родила двух детенышей в дикой природе.
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