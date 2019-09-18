цей матеріал доступний українською

Утепляются, как могут: в зоопарке показали, как звери встречают первые холода (видео)

11:21, 18 сентября 2019
Экология
99 0

Читайте такжеВ Аргентине касатки массово выбрасываются на берег (видео)Как говорится в сюжете ТСН, то, что температура падает, звери чувствуют первыми.

Отмечается, что с приходом холодов орангутаны кутаются в одеяльца, а свиньи сбиваются в кучу.

Звери утепляются, как могут: скунсы и сурки – сеном, а медведи – жирной пищей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае панда родила двух детенышей в дикой природе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #зима#зоопарк#осень в Украинепогода в Киеве