Столичные Позняки затянуло дымом: что происходит (фото)
12:38, 06 сентября 2019Экология
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Задымленность на столичных Позняках связана с горением торфа.
Работа завода "Энергия" не является причиной задымленности, заверил Пантелеев / фото: golos.ua
Задымленность на Позняках в Киеве связана с горением торфа.
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Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, эта задымленность не связана с работой завода «Энергия».
"Сегодня в 6.09 произошел небольшой пожар на 30 кв. м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9.00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями. Работа завода «Энергия» не является причиной задымленности", - написал Пантелеев.
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