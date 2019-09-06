Столичные Позняки затянуло дымом: что происходит (фото)

Задымленность на столичных Позняках связана с горением торфа.

Задымленность на Позняках в Киеве связана с горением торфа.

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Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, эта задымленность не связана с работой завода «Энергия».

"Сегодня в 6.09 произошел небольшой пожар на 30 кв. м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9.00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями. Работа завода «Энергия» не является причиной задымленности", - написал Пантелеев.