Заповедник «Тузловские лиманы» обвиняет полицию в саботаже расследования дел о браконьерах

Руководство природного парка заявило, что в числе браконьеров – депутаты и бывшие милиционеры.

Администрация национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская область) обвиняет правоохранителей, в частности, полицию Татарбунарского района, в саботаже расследования дел против браконьеров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции сделала и. о. директора парка Ирина Выхристюк.

Она отметила, что в результате браконьерства (сельскохозяйственного, рыбного, охотничьего и лесного) происходит уничтожение экосистемы.

«Мы три года боремся с преступной системой. Государство несет огромные убытки, и к сожалению, правоохранительные органы бездействуют», - сказала Выхристюк.

По ее словам, имеет место охотничье лобби непосредственно в Татарбунарском районном совете, откуда, как отметила Выхристюк, координировалось противостояние с руководством заповедника. В частности, пикеты местных жителей возле админзданий, написание жалоб, перекрытие дорог и пр.

«На территории Татарбунарского района не действуют законы Украины. Когда они поняли, что «пикеты» и перекрытие дорог не помогли, начали уничтожать имущество парка», - акцентировала руководитель заповедника.

В частности, злоумышленники начали уничтожать (расстреливать из ружей) визуальные знаки, идентифицирующие границы парка. Всего было уничтожено более 20 знаков, осталось – 2.

Кроме того, был похищен мотор катера, чтобы сотрудники не могли противостоять браконьерскому вылову рыбы (водная акватория заповедника - 20 тыс. га), сожгли единственный служебный автомобиль «Нива», чтобы не было возможности контролировать территорию (территория по периметру – 250 км) и пр.

По словам начальника отдела государственной охраны НПП «Тузловские лиманы» Виталия Димова, в числе самых злостных нарушителей (около 10 человек) – депутаты всех уровней, местные бизнесмены, бывшие сотрудники правоохранительных органов. «Все они имеют влияние на Татарбунарскую полицию. За три года в полицию подано 100 заявлений по совершению правонарушений», - сказал Димов.

Он отметил, что большинство этих заявлений не внесены в ЕРДР, уголовные производства не открывались, а, если открывались, то не расследовались должным образом.

«Полиция защищает не государственное учреждение (заповедник – УНИАН), а нарушителей. Наблюдается полный саботаж в расследовании. Все наши доказательства, которые мы передаем, как правило, теряются, они их «не видят», - акцентировал Димов.

Сейчас, по его словам, в суде рассматриваются всего три дела. В их числе – нападение на территории заповедника на журналистов с применением огнестрельного оружия и нападение вооруженных охотников (более 30 человек) на четверых сотрудников парка.

«Эти дела начали расследовать только под давлением общественников», - добавил представитель госохраны.

Как отмечалось, когда администрация парка обращалась в региональный главк полиции (в то время его начальником был Дмитрий Головин), все заявления вновь возвращались в Татарбунарскую полицию.

Как отметил адвокат Максим Попов, в ближайшие дни будут направлены новые обращения на имя начальника областного управления полиции Олега Беха, и другие инстанции.

Как сообщал УНИАН, в заповеднике неоднократно происходили конфликты между его руководством и браконьерами.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.