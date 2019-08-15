Greenpeace: Россия скрывает реальные масштабы радиации после ядерного взрыва на ракетных испытаниях

Пока неизвестно, какие радионуклиды попали в окружающую среду.

Российская власть скрывает информацию о реальных масштабах радиоактивного загрязнения из-за взрыва при испытании ракетного двигателя в Архангельской области.

Об этом информирует российское отделение международной природоохранной организации Greenpeace.

Кроме того, российские СМИ избежали упоминания о Росгидромете, который зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Архангельске, отмечают природозащитники.

"До сих пор не опубликована информация о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента", – пишут в организации, добавляя, что они до сих пор не получили ответа на официальные обращения.

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"Зафиксированные значения не высокие, но это значение за десятки километров от места взрыва. Важно понимать, какие радионуклиды попали в окружающую среду и их влияние на природу и человека", – говорится в сообщении.

Также в Greenpeace отметили, что "важно установить, не произошло ли загрязнение акватории".

Как сообщал УНИАН, из-за взрыва во время ракетных испытаний в российском Северодвинске эксперты зафиксировали превышение уровня радиации в 4-16 раз. Чрезвычайное происшествие случилось 8 августа и сопровождалось человеческими жертвами и кратковременным повышением радиационного фона. Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии – в норме. Однако 15 августа Норвегия заявила, что обнаружила радиоактивный йод на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, что возле российской границы. Соединенные Штаты считают, что взрыв был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.