Взрыв на полигоне в России: уровень радиации местами подскочил в 16 раз

Эксперты сообщали, что авария произошла, возможно, во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Эксперты зафиксировали превышение уровня радиации в 4−16 раз в Северодвинске Архангельской области РФ из-за взрыва на военном полигоне.

Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное УГМС. "По информации Северного УГМС на 12.00 часов по Москве 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями для данной территории", - говорится в сообщении.

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Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. В 14:30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинском залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв, сопровождавшийся человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.