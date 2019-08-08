В притоки рек Прут и Черемош выпустили более 100 тысяч мальков форели (видео)

Журналисты наблюдали за экспериментом по возрождению лососевых в реках Украины.

100 тысяч мальков форели выпустили на Буковине в притоки рек Прут и Черемош.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Над спасением популяции этой рыбы на Буковине работает уникальный завод. Потому что форель стала редким исчезающим видом из карпатских стремительных потоков.

Директор рыбзавода рассказывает: пол века назад на километр горного потока ученые насчитывали 200-300 форелей. Сейчас - в десятки раз меньше.

Стоит отметить, что вылов ручьевой форели, которую когда-то назвали "королевской рыбой", ныне запрещенный.