Грызут канцтовары и общаются без слов: как живется животным в офисах Украины (видео)
11:18, 08 августа 2019Экология
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В офисах все чаще постоянно проживают животные.
Грызут канцтовары и общаются без слов: в офисах Украины все чаще постоянно проживают животные
Они работают: грызут канцтовары, общаются без слов и просто живут на работе. В офисах Украины все чаще появляются животные.
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Причем не в гостях вместе с работниками, а на круглосуточной страже. О рабочих котах, хомяках и белочке – рассказали журналисты ТСН.
В офисах все чаще постоянно проживают животные. Это выверки, кошки, попугайчики и хомячки, которые предоставляют сотрудникам психологическую помощь.
Сотрудники говорят, что наличие животного в офисе - это еще один повод хотеть идти на работу.
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