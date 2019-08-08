Грызут канцтовары и общаются без слов: как живется животным в офисах Украины (видео)

В офисах все чаще постоянно проживают животные.

Они работают: грызут канцтовары, общаются без слов и просто живут на работе. В офисах Украины все чаще появляются животные.

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Причем не в гостях вместе с работниками, а на круглосуточной страже. О рабочих котах, хомяках и белочке – рассказали журналисты ТСН.

В офисах все чаще постоянно проживают животные. Это выверки, кошки, попугайчики и хомячки, которые предоставляют сотрудникам психологическую помощь.

Сотрудники говорят, что наличие животного в офисе - это еще один повод хотеть идти на работу.