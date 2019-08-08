Под Мелитополем засняли смерч из мошкары (видео)
10:08, 08 августа 2019Экология
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Жалуются на нашествие летающих муравьев и жители городских окраин.
В посадках и полях под Мелитополем можно увидеть необычное явление - нашествие летающих муравьев.
Об этом пишет РИА Мелитополь.
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Энтомологи поясняют, что похожие на мух муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен наблюдается каждый год, чаще всего в июле или августе. Это брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней.
Специалисты заверяют, что летающие муравьи для людей не опасны.
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