Член общественного совета при Минэкологии Лампик призывает руководство страны создать систему государственного экологического мониторинга

Такая система позволит получать достоверную и оперативную информацию о состоянии окружающей среды вблизи крупных предприятий, а также нивелирует коррупционные риски.

Член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, основательница ОО «Общественное взаимодействие» и общественного формирования «Экологический патруль» Татьяна Лампик призывает руководство страны создать систему государственного экологического мониторинга, которая позволит получать достоверную и оперативную информацию о состоянии окружающей среды вблизи крупных предприятий, а также нивелирует коррупционные риски.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Если у нас будет система государственного экологического мониторинга, это позволит нам понять, что предприятия выбрасывают в атмосферу, что попадает в реки, что с нашим чернозёмом. Сейчас этой картинки нет, ее нет ни у кого», - сказал Лампик.

Она отметила, что такой мониторинг должен быть постоянным и строго регламентированным.

«Экологический мониторинг должен быть государственным и постоянным. Он должен быть регламентированным нормативными актами, которые указывают на то, что это за оборудование (которое будет установлено на территории предприятий с целью передачи данных - УНИАН)», - отметина она.

Также Лампик сообщила, что такая система даст хороший инструмент для Государственной экологической инспекции и существенно снизит коррупционные риски.

«Если у нас будет эта система, то в онлайн-режиме инспекция будет видеть превышения и сможет выписывать штрафы, не выезжая на предприятие. Это даст нам снижение коррупции. Необходимо, чтобы у каждого предприятия был свой датчик установленного образца. Эта информация должна аккумулироваться в Министерстве экологии, и каждый гражданин может зайти на этот ресурс и посмотреть, что происходит на конкретной территории», - сказала она.

В свою очередь, глава общественного совета и президент ВОО «Живая планета» Светлана Берзина отметила, что для внедрения мониторинга необходимо будет принять сотни новых стандартов.

«Относительно мониторинга – нам несколько сотен стандартов необходимо принять, потому что старые советские ГОСТы отменены с этого года, а новые не приняты. Министерство экологии от этого процесса отстранилось, никем не осуществляется финансирование разработки этих стандартов», - сказала Берзина, добавив, что Украина должна как можно быстрее перейти на единые европейские нормы относительно промышленного загрязнения.

Также она отметила необходимость внедрения в Украине системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, что позволит привлечь миллиардные инвестиции.

«Начата работа, со следующего года мы имеем возможность получать миллиарды долларов инвестиций, если эта система у нас заработает согласно принятым законам», - сказала Берзина.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экологии и природных ресурсов в пилотном режиме запустило веб-портал для предоставления административных услуг в сфере защиты окружающей среды "Открытая окружающая среда".

Портал содержит восемь категорий услуг относительно опасных химических веществ, отходов, пестицидов и агрохимикатов, животных и растений, а также выбросов.