На острове Ермаков в Одесской области родился детеныш водяного буйвола (фото)

Два стада, завезенные на уникальный остров, объединились в одно.

На острове Ермаков в Одесской области родился детеныш водяного буйвола, первое стадо которых поселили на острове в мае этого года.

Как сообщили УНИАН в природоохранной организации Rewilding Ukraine, буйволы хорошо прижились в этой «точке» Дунайского биосферного заповедника.

Первое стадо насчитывало 7 голов, позднее на Ермаков доставили еще около 10 водных буйволов из Закарпатья.

«Наши обе группы буйволов чувствуют себя очень хорошо на острове Ермаков, они объединились в одно стадо под руководством старшего буйвола. И еще одна хорошая новость - недавно стадо пополнилось - беременная буйволица родила малыша!», -сказано в сообщении.

В организации отметили, что, когда самка начнет подпускать людей ближе, сотрудники организации смогут сделать фотографию буйволенка.

Отмечается, что водяные буйволы очень хорошо плавают и могут нырять.

«Они обожают плескаться в воде. Часто на поверхности остается только нос, а сам буйвол наслаждается прохладой под водой. Там его не достанут надоедливые мухи и слепни», - рассказали в организации.

Как сообщал УНИАН, в мае на острове Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике (Одесская обл.) поселили водяных буйволов, чтобы улучшить состояние пойменных экосистем. В природоохранной организации Rewilding Ukraine тогда сообщили, что выпущено на остров первое стадо.

Водяные буйволы своего рода «архитекторы природы». В частности, как крупные травоядные, во время выпаса, они прореживают кустарник и тростниковые заросли, создают небольшие бассейны и лужи, в которых могут селиться различные насекомые, земноводные и рыбы. Также буйволы являются распространителями семян - одно животное может переносить в шерсти и пищеварительной системе семена более 200 видов растений.

Остров Ермаков воссоздан в естественное состояние около 10 лет назад по проекту Всемирного фонда природы WWF Украины. На данный момент он является одним из самых богатых по биоразнообразием территорий Дунайского биосферного заповедника, где обитает множество видов птиц.