В 5 регионах России введен режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров, дым может дойти до Москвы

Наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха.

Из-за масштабных лесных пожаров режим ЧС введен в 5 регионах России, наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды.

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«Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года», - сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Кстати, дым от этих пожаров может дойти до Москвы, но его концентрация не повредит жителям столицы.

"Дым от лесных пожаров в Сибири и Забайкалье действительно при определенных погодных условиях может достичь центральных регионов, но это скорее исключительный случай будет, и москвичи могут его даже не заметить, настолько будет мала его концентрация в воздухе. Это несравнимо с тем, что испытывают сибиряки", - сказал агентству координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

Отмечается, что в ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.

Напомним, губернатор пылающего Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно и вредно.