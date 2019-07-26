"Дозиметр зашкаливал": в "Слуге народа" раскрыли причины скандала с экоцидом на "АрселорМиттал Кривой Рог"

О том, что на заводе повышенный уровень радиации, СБУ стало известно от работников предприятия.

Скандал вокруг дела об экоциде в Кривом Роге возник после реакции Службы безопасности Украины на сообщения о возможной радиоактивной утечке на местном заводе.

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Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил четвертый номер избирательного списка партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду Давид Арахамия.

"Полностью с вами согласен", - ответил он на реплику собеседника о том, что подобные истории только отпугивают инвесторов от Украины. Арахамия пояснил, что бизнес должен быть обезопасен от проверок силовиков, и его партия готовится этот программный постулат воплотить. "Это номер один требование любого бизнесмена. Нам будет нужно это сделать", - подчеркнул политик.

В то же время он пояснил, что ситуация на "Арселоре" требовала реакции, однако он не может рассказать всего, учитывая предыдущие обещания участникам событий. "Но я вам гарантирую: любой из присутствующих в зале, если бы оказался на месте СБУ, направил бы туда вертолеты", - заявил Арахамия. "Подрядчик этого "Арселора", который устанавливал оборудование, у него начал зашкаливать дозиметр", - добавил представитель "Слуги народа".

Далее, с его слов, среди ночи это помещение начали заливать бетоном. Это сняли на видео сотрудники предприятия и прислали видео знакомым в СБУ. При этом, по мнению Арахамии, ничего криминального там могло и не происходить, но люди были напуганы и нуждались в реакции. "После просмотра фильма "Чернобыль" я бы туда направил спецгруппу", - признался политик и добавил, что спецназовцы тем не менее "зашли совершенно культурно, без маски-шоу".

"Я лично модерировал встречу директора "Арселора" и Ивана Баканова – председателя СБУ", - заявил Арахамия и пояснил, что резонанс, который приобрела ситуация, принуждал к коммуникации. "Я – секретарь национального инвестиционного совета. "Лакшми Миттал" номер один инвестор, почетный член этого совета. Я не имею ни морального, ни юридического права не вмешаться в эту ситуацию и не попытаться каким-то образом смодерировать этот процесс", - объяснил свое участие политик.

Он подчеркнул, что Украине нужен завод в Кривом Роге, а истории с экоцидом не нужны ни предприятию, ни стране. Арахамия отметил, что запретов на продолжение проблемной застройки и хозяйственной деятельности на "Арселоре" нет. "А как они сейчас делают проверки, вызывают международное сообщество, дополнительные замеры, чтобы успокоить и коллектив, и горожан, и общественность – сейчас этот процесс пройдет, я ожидаю, за две-три недели", - подытожил он.