цей матеріал доступний українською

В США впервые запретили удалять когти котам

04:29, 23 июля 2019
Экология
24 0
REUTERS

Читайте такжеТабу на стрижки и побольше воды: как помочь животным пережить жару (видео)

"Запретив эту архаичную практику, мы обеспечим, чтобы животные больше не поддавались этим негуманным и ненужным процедурам", - сказал губернатор штата Эндрю Куомо, подписывая документ, передает ТСН.

Законопроект вступит в силу немедленно, добавил чиновник.

Удаление когтей у кошек предусматривает частичную ампутацию последней кости в каждом пальце на передних ногах кота. Офис губернатора отмечает, что коты часто напрягают суставы ног и позвоночник после удаления когтей, что может привести к хронической боли.

В своем заявлении заместитель председателя местного сената Михаэль Джанарис сравнил процедуру с ампутацией фаланги на человеческом пальце. 

Законопроект делает исключение для "терапевтических целей", или когда удаление будет способствовать здоровью кота.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нью-Йорк#коты