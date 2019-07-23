В США впервые запретили удалять когти котам

Офис губернатора Нью-Йорка отмечает, что коты часто напрягают суставы ног и позвоночник после удаления когтей, что может привести к хронической боли.

Штат Нью-Йорк стал первым в США, который законодательно запретил удалять когти котам.

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"Запретив эту архаичную практику, мы обеспечим, чтобы животные больше не поддавались этим негуманным и ненужным процедурам", - сказал губернатор штата Эндрю Куомо, подписывая документ, передает ТСН.

Законопроект вступит в силу немедленно, добавил чиновник.

Удаление когтей у кошек предусматривает частичную ампутацию последней кости в каждом пальце на передних ногах кота. Офис губернатора отмечает, что коты часто напрягают суставы ног и позвоночник после удаления когтей, что может привести к хронической боли.

В своем заявлении заместитель председателя местного сената Михаэль Джанарис сравнил процедуру с ампутацией фаланги на человеческом пальце.

Законопроект делает исключение для "терапевтических целей", или когда удаление будет способствовать здоровью кота.