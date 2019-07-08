В ООН заметили, что климатические катастрофы происходят теперь каждую неделю

Однако, большинство таких событий не привлекают к себе внимания и не становятся темой репортажей в прессе.

Катастрофы, связанные с изменением климата, происходят еженедельно. Но международное сообщество не обращает на них внимания. В это время, нужно как можно быстрее начать работу над тем, чтобы подготовить развивающиеся страны к глубоким последствиям глобального потепления.

Как сообщает The Guardian, об этом предупреждают в ООН. Такие бедствия, как циклоны Идайи и Кеннет в Мозамбике, а также засухи, от которых страдает Индия, попали в заголовки мировых СМИ. Но очень большое количество «менее интенсивных событий», которые приводят к смерти, вынужденному переселению и страданиям людей, происходят значительно чаще, чем предполагалось. Об этом сказала специальный представитель ООН по вопросам сокращения рисков катастроф Мами Мизутори.

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«Речь идет не о будущем, а о настоящем», - подчеркнула она.

Это означает, что адаптацию к климатическому кризису больше нельзя рассматривать как долгосрочную проблему. Это то, что требует инвестиций прямо сейчас.

«Людям нужно больше говорить об адаптации и гибкости», - добавила она.

Оценки говорят, что связанные с изменением климата убытки стоят миру 520 миллиардов долларов. В это время, прибавочная стоимость построения инфраструктуры, устойчивой к последствиям глобального потепления, достигает 2,7 триллиона долларов в следующие 20 лет.

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«Это не много денег в контексте затрат на инфраструктуру. Но инвесторы не прилагают достаточно усилий. Устойчивость должна стать ресурсом, за который люди платят», - убеждена Мизутори.

Это означает что нужно изменить стандарты для новых инфраструктурных проектов, таких как построение жилья, железнодорожных сетей, заводов, систем поставки воды и электроэнергии, чтобы они стали менее уязвимыми для засухи, наводнения, шторма и экстремальных погодных условий.