На необитаемом украинском острове поселили табун диких лошадей (видео)

Уникальная спецоперация произошла в Одесской области.

В дельте Дуная украинцы поселили табун диких лошадей, которых доставили из Латвии. Когда на юге Украины жили предки этих животных, тарпаны, нынешние же переселенцы призваны спасти местную экосистему.

Дорога в почти 2 тысячи километров – дикие лошади прошли 3-месячный карантин и успели даже родить возле Дуная четырех жеребят, пока их доставили, наконец, на заповедный остров Ермаков, говорится в сюжете ТСН.

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Животных должны перевезти по реке, поэтому работники осторожны. Специального причала на острове нет, баржу останавливают просто в камышах среди болота. Первым из грузовика пытается выйти вожак, однако увидев толпу людей, он сразу пятится. Рабочим приходится приложить усилия, чтобы лошади все-таки оказались на свободе.

Когда один за другим животные прыгают в камыши, экологи едва сдерживают эмоции – для них это исторический момент.

Лошади малы ростом, но сильны и хорошо приспособлены к жизни в дикой природе – они легко переживают зиму и умело защищаются от хищников, им не нужен даже уход человека. Это – генетические потомки диких лошадей тарпанов, которые жили в этой местности еще 150 лет назад. Животные стали новыми соседями для водных буйволов, семью которых также недавно завезли на остров. Вместе они будут спасать экосистему в дельте Дуная.

Ранее сообщалось, что в природном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области настоящий бэби-бум.