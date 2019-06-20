Бэби-бум в Аскания-Нова: в заповеднике на Херсонщине похвастались "успехами" зебр и бизонов (видео)

Уже известно о четверке молодых бизонов и тройке зебр, вскоре в заповеднике ожидают рождения малышей у куланов и сайгаков.

В природном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области настоящий бэби-бум.

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Как говорится в сюжете ТСН, уже сейчас четверка маленьких бизонов и тройка детенышей зебр гуляют вместе с большими стадами животных по охраняемым степям Херсонщины. Вскоре в заповеднике ожидают рождения малышей у куланов и сайгаков.

Точное количество новорожденных животных в Аскании-Нова смогут посчитать только осенью, ведь краснокнижные копытные живут здесь в условиях, максимально приближенных к природным.

Людей они тоже знают, ведь вдоль ограждений проходят туристические маршруты. Любоваться животными можно издалека, но ближе к себе они подпускают только сотрудников заповедника. Впрочем, и от них своих малышей стада тщательно защищают и отводят подальше.

Как сообщал УНИАН, ранее на живописный остров Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике завезли водяных буйволов, которые должны помочь восстановлению местной экосистемы.