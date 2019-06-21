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Три европейских зоопарка отправляют в Руанду редких носорогов (видео)

11:32, 21 июня 2019
Экология
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По словам работников зверинца, дорога будет не легкой / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Этот вид животных находится на грани вымирания. По словам работников зверинца, дорога будет не легкой, ведь носороги довольно капризные и взрывные, настроение у них меняется за считанные секунды.

Впрочем уверяют, что после долгой дороги животные будут довольны, ведь попадут не только на волю, в дикую природу, а и будут жить на заповедной территории одной из самых чистых стран Африки.

Как сообщал УНИАН, в Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога по кличке Там. В неволе осталась одна самка, остальные носороги разбросаны по Суматре и Борнео.

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Теги: #зоопарк#животные#носороги#Руанда