Три европейских зоопарка отправляют в Руанду редких носорогов (видео)

Животные будут жить на заповедной территории одной из самых чистых стран Африки.

Три европейских зверинца Чехии, Великобритании и Дании отправляют в Руанду пяти черных носорогов - трех девочек и двух мальчиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Этот вид животных находится на грани вымирания. По словам работников зверинца, дорога будет не легкой, ведь носороги довольно капризные и взрывные, настроение у них меняется за считанные секунды.

Впрочем уверяют, что после долгой дороги животные будут довольны, ведь попадут не только на волю, в дикую природу, а и будут жить на заповедной территории одной из самых чистых стран Африки.

Как сообщал УНИАН, в Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога по кличке Там. В неволе осталась одна самка, остальные носороги разбросаны по Суматре и Борнео.