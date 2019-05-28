В Малайзии умер последний самец суматранского носорога (видео)

Специалисты говорят, что умершему носорогу Таму шел третий десяток, а максимальная продолжительность жизни носорогов этого вида достигает 40 лет.

В Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога по кличке Там. В неволе осталась одна самка, остальные носороги разбросаны по Суматре и Борнео.

Об этом сообщает малайзийское издание New Straits Times, передает Naked Science.

Носорога поймали в 2008 году, когда он забрел на территорию плантации масличных пальм. Его перевели в заповедник Табин, находящийся в штате Сабах. Смотрители пытались скрестить его с самкой Пунтунгу, которую поймали в 2011 году, и Иман, пойманной в 2014 году.

По словам зоологов, Пунтунгу не смогла родить из-за травм, которые она получила при спаривании в дикой природе. Иман оказалась бесплодной из-за кист и миом в репродуктивных путях, которые появляются у самок этого вида при длительном отсутствии половых контактов.

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Пунтунгу усыпили в 2017 году из-за распространения рака. После смерти Тама самка Иман остается последним представителем вымирающего вида в заповеднике Малайзии.

Сотрудники заповедника сообщили, что ухудшение состояния Тама началось в апреле: тогда у него снизился аппетит. Анализ мочи показал, что нарушилась работа почек.

Специалисты говорят, что Таму шел третий десяток, а максимальная продолжительность жизни носорогов этого вида достигает 40 лет. Геном Тама сохранили на случай появления технологий искусственного оплодотворения.

По оценкам экспертов, в мире осталось около 80 представителей суматранского носорога. Большая часть из них находится на островах Суматра и Калимантан

В 2018 году ряд природоохранных организаций организовали программу по спасению суматранских носорогов. Благодаря ей удалось поймать самку, которую назвали Паху. Осмотр показал, что она здорова и способна выносить потомство. Зоологи надеются, что в ближайшее время удастся найти самца, чтобы появился шанс предотвратить полное вымирание вида.

Как сообщал УНИАН, ученые попробуют спасти вид северных белых носорогов, которых на планете после смерти единственного самца Судана осталось только двое - его дочь Наин и внучка Пату.