Под Черниговом мужчина поймал гигантского сома (фото)
07:53, 06 июня 2019Экология
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Сом был пойман в ходе подводной охоты.
Мужчина показал фото с уловом / facebook.com
Украинский рыболов Евгений Дорошенко поймал в водоеме в Черниговской области 12-килограммового сома.
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Соответствующее он опубликовал на Facebook-странице "Рыбалка в Чернигове. Черниговской области".
По словам Дорошенко, вес пойманной рыбы составляет 12,5 килограмм. Пойман сом был в ходе подводной охоты.
"Я не профи, я любитель, даже костюма нет, первый мой трофей за 15 лет", – написал рыболов в комментариях к фото.
Как сообщалось, с начала июня в Черном море запретили вылов креветок и мидий.
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