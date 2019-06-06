Под Черниговом мужчина поймал гигантского сома (фото)

Сом был пойман в ходе подводной охоты.

Украинский рыболов Евгений Дорошенко поймал в водоеме в Черниговской области 12-килограммового сома.

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Соответствующее он опубликовал на Facebook-странице "Рыбалка в Чернигове. Черниговской области".

По словам Дорошенко, вес пойманной рыбы составляет 12,5 килограмм. Пойман сом был в ходе подводной охоты.

"Я не профи, я любитель, даже костюма нет, первый мой трофей за 15 лет", – написал рыболов в комментариях к фото.

Как сообщалось, с начала июня в Черном море запретили вылов креветок и мидий.