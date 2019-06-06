цей матеріал доступний українською

Под Черниговом мужчина поймал гигантского сома (фото)

07:53, 06 июня 2019
Экология
292 0
Мужчина показал фото с уловом / facebook.com

Читайте такжеНа Житомирщине обнаружили массовую гибель рыбы в реке Случ

Соответствующее он опубликовал на Facebook-странице "Рыбалка в Чернигове. Черниговской области".

По словам Дорошенко, вес пойманной рыбы составляет 12,5 килограмм. Пойман сом был в ходе подводной охоты.

"Я не профи, я любитель, даже костюма нет, первый мой трофей за 15 лет", – написал рыболов в комментариях к фото.

Как сообщалось, с начала июня в Черном море запретили вылов креветок и мидий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рыба