С июня ловля креветок и мидий в Черном море – под запретом

Запрет на любительский и спортивный вылов креветок и мидий будет действовать на протяжении всего лета.

С начала июня в Черном море запретили вылов креветок и мидий.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Государственное агентство рыбного хозяйства.

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Так, с 1 июня начинает действовать запрет на специализированный промысел креветки. Он будет действовать в период с 1 июня до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков.

До конца июля также запрещено осуществлять вылов креветки при помощи сетей в акватории Черного моря, от с. Коблево до границы АР Крым (по Перекопском заливе).

Кроме того, установлен запрет на любительский и спортивный вылов креветок с 1 июня до 31 августа, мидий - с 1 июня до 30 августа.

В случае нарушения запрета компенсация за один экземпляр незаконно выловленной креветки составит 1,19 грн, мидии – 1,7 грн.

Заметим также, что до 15 июня продолжается запрет на вылов бычков в северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманах.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2019 года в 22 областях Украины введен нерестовый запрет на ловлю рыбы и раков.