Ученые разработали новую технологию очистки атмосферы от углекислого газа

Применение новой технологии позволит ученым превращать в твердый камень углекислый газ.

Группа ученых предложила новый метод очистки атмосферы Земли от углекислого газа, который является одной из причин глобального потепления.

Читайте такжеВ Нью-Йорке хотят запретить небоскребы из стекла и стали (видео)

Об этом сообщает News UA. Применение новой технологии позволит ученым превращать в твердый камень углекислый газ, попадание которого в атмосферу нашей планеты называют одной из главных причин глобального потепления и изменения климата.

Ученый-геолог Сандра Оск Снаебйорнсдоттир говорит, что технология в своей реализации напоминает процесс поглощения СО2 базальтом, однако в природе этот процесс занимает тысячи лет, а технологический подход позволяет заметно ускорить его.

Метод стал результатом совместной работы исследователей, привлеченных к исландскому научному проекту «CarbFix», компании «Reykjavik Energy», Университета Исландии, Французского национального центра научных исследований и Колумбийского университета в США.

Он предусматривает захват углекислого газа при помощи пара, превращение его в конденсат и растворение в воде, после чего полученное вещество отправляется на километр вглубь под землю и под воздействием высокого давления вступает во взаимодействие с базальтом, давая начало процессу минерализации.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли в Средиземном море новый остров из пластикового мусора.