Ученые нашли в Средиземном море новый остров из пластикового мусора

Как оказалось, куча рукотворного мусора плавает неподалеку от французской Корсики.

Средиземное море славится своими чистыми пляжами, блестяще прозрачной водой и живописными островами. Но нездоровая любовь человечества к пластику, похоже, разрушила эту картинку и репутацию.

Как сообщает Newsweek, ученые обнаружили в море плавучий «остров» пластикового мусора, которых охватывает десятки километров между французской Корсикой и итальянским остовом Эльба, где некогда скрывался Наполеон во времена своего изгнания. Пластиковый остров сформировался в результате потоков, которые несли отходы в северном направлении, прежде чем сложить их у побережья этих островов.

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«Риск в том, что в случае возникновения плохих метеорологических условий, к примеру, северо-восточных ветров летом, мы увидим массовый приток пластика на корсиканское побережье», - пояснил эксперт из Института морских исследований Франции Франсуа Галгани.

По его словам, появление мусорного острова в Средиземном море не случайно. И это хроническая проблема из-за природы морских течений. Ученый объяснил, что они фактически сносят к побережью Корсики и Эльбы мусор со всей Италии.