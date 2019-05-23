Массовая гибель рыбы на Житомирщине: облсовет просит руководство государства остановить деятельность предприятия-загрязнителя

Депутаты требуют объективно расследовать преступления, связанные с массовой гибелью рыбы в реках в течение 2016-2019 годов.

Житомирский областной совет просит президента Владимира Зеленского и Кабинет министров остановить работу Понинковской картонно-бумажной фабрики (Хмельницкая обл.) из-за загрязнения отходами производства рек Хомора и Случ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение принято сегодня во время очередной сессии облсовета.

В обращении депутаты просят принять меры для недопущения дальнейшего загрязнения химическими и биологическими отходами деятельности фабрики рек Хомора и Случ.

Они требуют немедленно остановить работу предприятия, объективно расследовать преступления, связанные с массовой гибелью водных живых организмов в указанных реках в течение 2016-2019 годов.

Также депутаты обратились к генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль ход расследования и определить подследственность уголовных производств за Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

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Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в пределах города Барановка в реке Случ в ночь на 12 апреля погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы.

16 мая Верховная Рада рекомендовала президенту объявить бассейны рек Хомора и Случ на отдельных территориях Хмельницкой и Житомирской областей зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В пояснительной записке к принятому постановлению отмечалось, что в течение четырех лет в реки Хомора (Хмельницкая область) и Случ (Хмельницкая, Житомирская и Ривненская области) сбрасывают опасные промышленные отходы.

Виновником загрязнения органы исполнительной власти, местного самоуправления и местные жители указывают ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина» и КП «Полонное тепловодоснабжение», расположенные в Хмельницкой области.