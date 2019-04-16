Министерство экологии призвало не нести пластиковые цветы и венки на кладбище

В качестве альтернативы в министерстве предложили сажать на могилах живые цветы.

Министерство экологии и природных ресурсов призвало украинцев не нести пластиковые цветы и венки на кладбища.

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Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

"Такая практика приобретает масштабность во всех регионах Украины накануне Пасхи. Напоминаем, что в результате сожжения этих изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу. Кроме того, время разложения пластика и бумаги, пропитанной парафином, очень длительное", - предупредили в ведомстве.

В министерстве советуют приносить на могилы живые цветы.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля во Львове началась трехмесячная просветительская кампания «Без полиэтилена».