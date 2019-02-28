Рада утвердила стратегию государственной экополитики Украины до 2030 года

Стратегией предусмотрено введение экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, развитие возобновляемых источников энергии.

Верховная Рада приняла правительственный закон «Основные принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года» (№8328).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 народный депутат.

Стратегией предусмотрено введение экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, развитие возобновляемых источников энергии.

Согласно документу, в сфере безопасности и обороны должен быть решен вопрос доступа к объектам военно-оборонного промышленного комплекса для осуществления соответствующего надзора и контроля за соблюдением на этих объектах природоохранного законодательства, предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод нефтепродуктами, уничтожения природных ландшафтов и т.п. с целью минимизации последствий деятельности на этих объектах, что будет способствовать реформам в сфере безопасности и обороны и внедрению стандартов НАТО.

Отмечается, что загрязнение воздуха является одной из самых острых экологических проблем в Украине: фактически две трети населения страны проживает на территориях, где состояние воздуха не соответствует гигиеническим нормативам, что влияет на общую заболеваемость населения.

В стратегии также указано, что основными источниками выбросов парниковых газов в Украине являются промышленность, энергетика и транспорт.

Кроме того, водной и ветровой эрозией поражены около 57% территории Украины, более 12% территории государства подвергается подтоплению.

По различным критериям, в государстве загрязнено около 20% земель. Ежегодно фиксируется почти 23 тысячи случаев оползней. В результате абразии разрушается до 60% побережья Азовского и Черного морей и 41% береговой линии днепровских водохранилищ.

В стратегии отмечается, что переход к ресурсосберегающим технологиям, полноценное внедрение оценки влияния на окружающую среду, обязательность рекультивации и неотвратимость ответственности за нарушение природоохранного законодательства должны стать основными направлениями сбалансированного использования недр Украины.

Также отмечается, что на территории страны сохраняется высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, на временно оккупированной территории Украины нарушено экологическое равновесие, что привело к опасным изменениям в состоянии окружающей среды, ппричинило вред здоровью и нарушило безопасность жизнедеятельности для 5 млн человек на территории около 30 тыс. квадратных километров.

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Законом определены этапы реализации государственной экологической политики, а также ожидаемые результаты от предусмотренных мероприятий.

Так, к 2030 году Украина должна внедрить систему эффективного управления для обеспечения сбалансированного пользования природными ресурсами с учетом необходимости обеспечения ими грядущих поколений.

Кроме того, предусмотрено создание правовой базы и условий для реализации государственной политики в сфере изменения климата, предотвращения дальнейшей деградации земель и опустынивания, в частности, путем экономного использования водных ресурсов и внедрения научно, экологически и экономически обоснованных подходов к проведению мелиоративных работ.

Также стратегией предусмотрено создание условий для декарбонизации энергетического сектора, активного внедрения технологий энергосбережения и повышения энергоэффективности, увеличения производства энергии за счет возобновляемых и альтернативных источников, внедрения наилучших имеющихся низкоуглеродистых, ресурсосберегающих технологий производства, а также современных строительных технологий по тепло- и энергосбережению, что даст возможность существенно уменьшить объемы выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, а также сброс загрязняющих веществ в водоемы.

Планируется, что проблема накопления твердых бытовых отходов будет решаться путем минимизации их образования, обеспечения максимального использования ресурсоемких отходов, а проблема утилизации опасных отходов будет решаться путем совершенствования технологических процессов и построения высокотехнологичных комплексов для их утилизации.

В Заключительных положениях отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.