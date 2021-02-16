Одевать на занятия носки рекомендуют в несколько слоев.

По снегу в носках. В Финляндии во время пандемии приобретает популярность экстремальный бег.

Как говорится в сюжете ТСН, для занятия нужны компания, сугробы и несколько пар толстых шерстяных носков.

Этой зимой в стране высота снежных заносов составляет почти пол метра. Впрочем, бегуны признаются - им непогода на самом деле в радость, а без обуви бегают, чтобы ноги лучше отдыхали.

Одевать на занятия носки рекомендуют в несколько слоев. А ощущения после пробежки сравнивают с хорошим массажем.

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Автор: УНИАН