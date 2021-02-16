Новости мира: в Финляндии приобретает популярность бег в носках
По снегу в носках. В Финляндии во время пандемии приобретает популярность экстремальный бег.
Как говорится в сюжете ТСН, для занятия нужны компания, сугробы и несколько пар толстых шерстяных носков.
Этой зимой в стране высота снежных заносов составляет почти пол метра. Впрочем, бегуны признаются - им непогода на самом деле в радость, а без обуви бегают, чтобы ноги лучше отдыхали.
Одевать на занятия носки рекомендуют в несколько слоев. А ощущения после пробежки сравнивают с хорошим массажем.
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