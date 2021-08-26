Подружившись с посетительницей, животное стало меньше общаться с сородичами и много времени проводить в одиночестве.

Антверпенский зоопарк запретил жительнице Бельгии посещать местного самца шимпанзе.

Причина в том, что "близкие отношения" женщины и обезьяны заставляют животное подвергаться остракизму со стороны "собратьев", пишет Daily Mail.

Ади Тиммерманс еженедельно посещала 38-летнего шимпанзе Читу в течение последних четырех лет. Обычно они махали друг другу руками и посылали воздушные поцелуи через стекло вольера. Женщина уверена, что обезьяна ее любит и у них завязались "отношения".

Однако работники зоопарка заметили, что из-за продолжительных контактов Читы с человеком другие обезьяны исключили его из своей группы и самец вынужден проводить в одиночестве по пятнадцать часов в день.

Читайте такжеВ США шимпанзе научили пользоваться Instagram (видео)Шимпанзе живут в сложно устроенных мужских и женских социальных группах, называемых общинами. Специалисты хотят, чтобы Чита воспринимался сородичами больше как шимпанзе, нежели как часть человеческой группы.

Тиммерманс, однако, категорически не согласна с запретом на посещения и считает его несправедливым, так как другие посетители по-прежнему могут видеться с Читой.

"Я люблю это животное, и он любит меня. Больше у меня ничего нет. Почему они хотят меня этого лишить?" - говорит женщина.

В юности этот шимпанзе был домашним питомцем, однако из-за взросления и неконтролируемого поведения его отдали в зоопарк. По словам работников зоопарка, несмотря на адаптацию к жизни в вольере, Чите всегда было трудно снискать расположение остальных животных, а в 2008 году он даже был серьезно ранен в драке с другими самцами. Теперь специалисты опасаются, что Чита уже никогда не сможет полностью влиться в свою группу.

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Автор: Катерина Комолова