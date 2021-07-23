Новорожденной обезьяне было примерно две с половиной недели.

В Уганде новорожденный шимпанзе-альбинос погиб от жестокости своих сородичей. Во время наблюдения за общиной обезьян ученые выяснили, почему альбиносы так мало живут. Другие шимпанзе их попросту забивают.

Историю о жестокой расправе над детенышем-альбиносом исследователи опубликовали в американском журнале о приматах.

Новорожденный шимпанзе-альбинос появился в популяции восточных шимпанзе в центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде. Наблюдения проходили в 2018 году, община маленькой обезьяны на тот момент состояла из 75 особей.

Так, двое взрослых обезьян увидели самку, которая держала младенца-альбиноса. Приматы выдали тревожные сигналы, которые обычно они выдают при встрече с опасными животными. Через несколько минут туда пришли еще несколько взрослых обезьян. Сначала они не подавали громких звуков, но когда самка попыталась сбежать с новорожденным, взрослый самец начал кричать и приблизился к детенышу.

Читайте такжеС ранами и без голов: массовую гибель рыбы зафиксировали в Запорожской областиВ течение нескольких дней приматы били и кусали детеныша. Исследователи увидели, как из зарослей, откуда были слышны звуки агрессии и крики маленького альбиноса, вышел самец. К своей груди он прижимал того самого детеныша, только у него не было левой руки. Он кусал малыша за пальцы, ноги и ухо. Мать шимпанзе-альбиноса община выгнала.

Другая самка вырвала из рук шимпанзе детеныша, после чего искусала его голову и конечности. Другие обезьяны наблюдали за этим и нюхали тело маленького примата. Когда шимпанзе-альбинос умер, обезьяны пробили его труп веткой.

На момент убийства новорожденному альбиносу было примерно две с половиной недели. Исследователи взяли тело детеныша на вскрытие и установили, что примат получил серьезные увечья, у него была трещина в черепе.

По данным ученых, такая реакция приматов на детеныша крайне нетипична. Обычно они с интересом наблюдают за новорожденными и трепетно к ним относятся. Скорее всего, шимпанзе приняли детеныша за черно-белую обезьяну колобус, особи этого вида живут рядом с общиной. Это может объяснить причину убийства малыша.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Полина Кузенко