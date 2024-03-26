Сейчас все находки хранятся в Археологическом музее в Коджаэле (провинция в Турции).

В турецкой бухте Керпе во время подводных раскопок археологи обнаружили древние артефакты, а именно части пристани, остатки амфор, керамику и тому подобное. Исследователи их датируют IV веком до нашей эры - XII веком нашей эры. Об этом пишет Arkeonews.

Известно, что такие научные подводные раскопки исторической бухты Керпе являются первыми, когда-то она была важной торговой точкой. Раскопки начались в 2020 году.

Древняя бухта Керпе находится в районе Кандыри провинции Коджаэли, что на побережье Черного моря в Турции. В переводе с греческого языка такое название означает "кувшин" или "горшок", там когда-то находился важный торговый порт.

Видео дня

Ученые работали на расстоянии 80 метров от берега и на глубине четырех метров. Археологические находки были разбросаны площадью около двух тысяч квадратных метров.

"Во время раскопок мы обнаружили много подводного культурного наследия - от остатков коммерческих амфор, датированных от IV века до нашей эры до XII века нашей эры, до краснолощеной керамики, светильников, фрагментов труб, различных ценностей, относящихся к периоду Османской империи. Также мы нашли остатки кораблей, которые затонули в результате аварий", - поделился директор Археологического музея в Коджаэле Серкан Гедюк.

Сейчас все найденные ценности хранятся в этом музее.

Находки археологов: последние новости

Как писал УНИАН, археологические находки свидетельствуют о том, что первые люди в Европе жили на территории современной Украины, ведь еще в 1970-годах возле поселка Королево на Закарпатье археологи обнаружили стоянку первобытного человека. Поэтому стоянка первобытных людей возле Королево является старейшей в Европе.

Также сообщалось, что в Египте исследователи раскопали часть гигантской статуи великого фараона. Как оказалось, верхнюю часть большой статуи Рамзеса II археологи нашли во время раскопок древнего города Гермополис неподалеку от современного города Аль-Ашмунин в Миньи.

Вас также могут заинтересовать новости: