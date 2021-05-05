Статуя должна привлечь туристов / фото THE TONARINOPOTI YOUTUBE CHANNEL
Приморский городок в Японии использовал финансовую помощь в связи с коронавирусом на строительство статуи кальмара.
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13-метровую статую установили в порту Ното, где летучие кальмары считаются деликатесом.
Ното получило 7,3 миллиона долларов национальной помощи, пишет Yahoo Japan.
На строительство статуи использовали 228 500 долларов из резервного фонда.
По словам представителей местных властей, с помощью статуи хотят привлечь туристов после пандемии.
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