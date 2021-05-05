Ното получило 7,3 миллиона долларов национальной помощи.

Приморский городок в Японии использовал финансовую помощь в связи с коронавирусом на строительство статуи кальмара.

Читайте такжеВ центре Киева мужчина ночью проник в кофейню и заснул там (видео)Об этом пишет BBC.

13-метровую статую установили в порту Ното, где летучие кальмары считаются деликатесом.

Ното получило 7,3 миллиона долларов национальной помощи, пишет Yahoo Japan.

На строительство статуи использовали 228 500 долларов из резервного фонда.

По словам представителей местных властей, с помощью статуи хотят привлечь туристов после пандемии.

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Автор: Людмила Жерновская