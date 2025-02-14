Фразу "строить глазки" употребляют в значении "заигрывать". Однако переводить ее дословно как "строить оченьки" нельзя, ведь это устойчивое выражение, фразеологизм. Как сказать "строить глазки" на украинском, УНИАН спросил у языковеда.
Что такое "строить глазки"
Это заимствованное выражение из французского языка, где оно звучит как "faire des yeux doux" - в переводе "делать сладкие/нежные глазки". Русский фразеологизм "строить глазки" означает кокетничать, заигрывать, флиртовать.
"Строить глазки" - перевод на украинский
В украинском языке этот фразеологизм имеет такое же значение, но передается другими фразами. Языковед Лариса Чемерис назвала три колоритные фразеологизмы, как будет на украинском языке "строить глазки".
- Бісики пускати
Этот фразеологизм означает кокетничать, заигрывать с кем-то.
- Грати очима
Это выражение имеет такое значение - игриво поглядывать на кого-то, стремясь обратить внимание, вызвать к себе интерес. К примеру: "Стояла Мотря і, граючи очима, ласкаво всміхалася". Или: "Як не грала очима, а він оминув її хату".
- Очима прясти
Одно из значений этого фразеологизма - поглядывать на кого-то, быстро переводить взгляд.
Ранее мы также рассказывали, как будет на украинском "Поправляйся" - три правильных варианта.