Как будет на украинском языке фраза "строить глазки" и почему ее нельзя переводить дословно.

Фразу "строить глазки" употребляют в значении "заигрывать". Однако переводить ее дословно как "строить оченьки" нельзя, ведь это устойчивое выражение, фразеологизм. Как сказать "строить глазки" на украинском, УНИАН спросил у языковеда.

Что такое "строить глазки"

Это заимствованное выражение из французского языка, где оно звучит как "faire des yeux doux" - в переводе "делать сладкие/нежные глазки". Русский фразеологизм "строить глазки" означает кокетничать, заигрывать, флиртовать.

"Строить глазки" - перевод на украинский

В украинском языке этот фразеологизм имеет такое же значение, но передается другими фразами. Языковед Лариса Чемерис назвала три колоритные фразеологизмы, как будет на украинском языке "строить глазки".

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Бісики пускати

Этот фразеологизм означает кокетничать, заигрывать с кем-то.

Грати очима

Это выражение имеет такое значение - игриво поглядывать на кого-то, стремясь обратить внимание, вызвать к себе интерес. К примеру: "Стояла Мотря і, граючи очима, ласкаво всміхалася". Или: "Як не грала очима, а він оминув її хату".

Очима прясти

Одно из значений этого фразеологизма - поглядывать на кого-то, быстро переводить взгляд.

Ранее мы также рассказывали, как будет на украинском "Поправляйся" - три правильных варианта.

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