Не каждое масло подходит для жарки яиц.

Яйца на завтрак дают белок, который отлично насыщает организм. Хорошая яичница имеет прекрасный вкус, а растительное масло обеспечивает лучшую текстуру яиц.

Издание Health digest пишет, что многие масла не всегда полезны для здоровья, потому что они могут быть рафинированы или содержат много насыщенных жиров. При приготовлении яиц можно использовать оливковое масло или масло авокадо, поскольку они содержат мало насыщенных жиров и полезные для сердца омега-3 жирные кислоты.

Оливковое масло имеет более низкую температуру горения, чем масло авокадо и высокорафинированные масла, такие как рапсовое, растительное и кукурузное. Несмотря на то, что оливковое масло содержит большое количество антиоксидантов, при приготовлении пищи на нем при высоких температурах в воздух попадают канцерогены, а в продуктах образуются свободные радикалы.

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Высокорафинированные масла часто используются для приготовления блюд, поскольку они имеют более высокую точку горения, что делает их менее склонными к разрушению под воздействием высоких температур. На первый взгляд, некоторые рафинированные масла, например соевое или масло канолы, могут показаться полезными для здоровья, поскольку в них меньше насыщенных жиров. Однако эти масла содержат трансжиры, которые могут незаметно повысить уровень "плохого" холестерина и понизить уровень "хорошего" холестерина.

Рафинированные масла также теряют часть своей полезности в процессе обработки. Тепло, давление и химические вещества, используемые при рафинировании, лишают масло природных антиоксидантов и питательных веществ. Рафинированные масла холодного отжима, такие как оливковое или масло авокадо, сохраняют больше полезных веществ и имеют более высокую точку горения, чем их нерафинированные версии. Рафинированное масло авокадо имеет одну из самых высоких точек горения, что делает его отличным выбором для приготовления яиц при высоких температурах.

Кокосовое масло также более стабильно при высоких температурах приготовления пищи, поскольку в нем много насыщенных жиров. Рафинированное кокосовое масло имеет более высокую точку горения, чем нерафинированное, что делает его более полезным для приготовления таких продуктов, как яйца.

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, среднецепочечные триглицериды или MCT быстро перерабатываются в энергию, а также помогают вам чувствовать себя сытым. Но большинство кокосового масла на полках магазинов содержит лауриновую кислоту, а не MCT.

В обзоре, опубликованном в журнале Circulation в 2020 году и объединившем 16 исследований, было обнаружено, что кокосовое масло повышает уровень холестерина ЛПНП более чем на 10 пунктов, а холестерина ЛПВП - на 4 пункта. Хотя повышение уровня холестерина ЛПВП может быть полезно для сердца, исследователи пришли к выводу, что кокосовое масло не следует считать полезным для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Раенее УНИАН писал про пользу и вред подсолнечного масла.

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