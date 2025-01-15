Девушка поделилась видео-рецептом приготовления яйца пашот, подробно объясняя каждый шаг.

Иногда дома хочется приготовить что-нибудь новенькое, но довольно простое и очень вкусное. И в основном выбор падает на блюда с более распространенными продуктами, а не такими, какие есть на кухне лишь у немногих. Одним из таких блюд является яйцо пашот.

Хотя приготовление яиц пашот дома может казаться сложным, существует один лайфхак, который оказывается невероятно полезным для начинающих кулинаров, пишет Express со ссылкой на один из аккаунтов TikTok под названием LailasPantry. Автор кулинарных роликов Лайла показала шаги, которые она выполняет при готовке яиц пашот.

Чтобы получить идеально круглое яйцо, она советует использовать сито и стакан. Необходимо разбить яйцо в сито и дать излишкам яичного белка стечь в стакан.

Затем возьмите кастрюлю, добавьте в нее воду и доведите до кипения, пока в воде не начнут образовываться пузырьки. "Некоторые люди говорят, что нужно добавить уксус. Это потому, что уксус — это кислота, а кислота сворачивает белковый белок яйца", - отмечает она. Это гарантирует, что яйцо не развалится и аккуратно схватится.

Однако у Лайлы дома не оказалось уксуса, поэтому она пропустила этот шаг. Для тех, кто хочет добавить уксус, девушка советует добавить всего одну каплю уксуса в воду. После этого возьмите ложку и закрутите воду, чтобы создать вихрь. Когда вы добавите яйцо в водоворот, оно начнет заворачиваться вокруг себя, пока вращается.

Лайла говорит, что обычно готовит яйцо в воде 3–4 минуты, чтобы добиться жидкого желтка. После этого она берет тарелку, кладет на нее бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя вода с яйца.

Когда белок станет непрозрачным, яйцо готово!

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