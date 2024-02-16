Если придерживаться этих правил, то блины всегда будут хорошо приготовлены.

Главный кондитер King Arthur Baking Company Фрэнк Тегетхофф утверждает, что приготовил более 18 000 блинов, разрабатывая рецепт новой линии смесей для этого десерта.

"Мы не только попробовали пару сотен версий, работая над окончательным определением вкусов и текстуры каждой смеси... Но мы также нашли несколько отличных советов и быстрых способов приготовить идеальные блины", - цитирует его express.

Кондитер дал пять советов, как приготовить идеальные блины. Во-первых, сначала надо смешивать влажные ингредиенты, а потом сухие. Чрезмерное перемешивание может привести к сдуванию воздушных пузырьков теста, что приведет к сдуванию и образованию плоских блинов. Поэтому сначала смешиваем масло, яйца и молоко, а далее постепенно добавляем муку.

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После этого, надо дать тесту отдохнуть не менее пяти минут. Благодаря этому тесто загустеет и в результате будут более пушистые блины.

"Короткий отдых позволяет пузырькам воздуха в тесте почти полностью активироваться, когда они попадают на горячую сковороду, что позволит получить самые высокие и легкие блины", - отметил повар.

По его словам, если вы хотите, чтобы ваши блины были "идеально поджаренными", вам нужно разогреть сковороду.

"Нанесите масло на разогретую сковороду непосредственно перед тем, как опустить на нее тесто. Как я люблю говорить: "горячая сковорода, холодное масло - еда не прилипнет". И будьте готовы повторно нанести легкий слой масла между блинами", - советует Тегетхофф.

Также важно, чтобы блин полностью приготовился и поднялся, а потому не спешите переворачивать его. Перевернув в неподходящий момент, вы получите катастрофу, а не десерт.

"Когда вы переворачиваете, края должны иметь матовый вид а на верхней части - разбитые пузырьки. Блин должен быть готов примерно на две трети к тому времени, когда вы его перевернете", - подчеркивает повар.

Также важно приготовить начинку - подогрейте шоколадный соус, взбейте сливки или подготовьте джем к употреблению еще до того, как начнете жарить десерт.

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