Даже по цвету глаз можно понять, какие особенности есть у человека.

Выяснить характер, способности и психологические наклонности человека можно по длине пальцев, форме носа и даже цвету глаз. Физиогномисты собирают такие данные, чтобы составить точный портрет личности человека - УНИАН предлагает пройти такой тест на типы личности.

Интересный тест - какой у тебя тип личности по цвету глаз

Буквально за одну минуту можно выяснить свой психотип личности - тест по цвету глаз помогает в этом чуть ли не лучше всех остальных. Все, что вам нужно - посмотреть на картинку и выбрать свой оттенок радужной оболочки.

1 - Зеленые глаза

Вы творческая и занимательная личность, у вас всегда много ошеломляющих идей. Вместе с этим вы довольно собранный и спокойный человек, но страстный, поэтому привлекаете противоположный пол. Во время стрессовых ситуаций умеете контролировать себя и не поддаваться эмоциям. Вы привыкли открыто высказывать свои мысли, славитесь непрогнозируемым поведением. Вы любите свободу, но цените отношения и серьезно относитесь к своим обязанностям. Люди любят вас за высокий интеллект, широкий кругозор и креативность.

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2 - Карие глаза

Вы самодостаточны, точны и практичны, а также легки и приятны в общении - людям комфортно находиться рядом. У вас высокий интеллект и уровень самосознания, вы всегда готовы дать дельный совет и понять другого человека. Живете, скорее всего, отстраненно от материальных вещей, склонны к духовности и мистицизму. Можете быть увлечены работой, но только если видите в ней смысл и развитие для себя.

Преданны семье и любимому человеку, шикарно умеете решать конфликты. Тактичны и лояльны - скорее позволите другому человеку высказаться первым, чем перебьете его. Друзья вас уважают и ценят, вы обеспечиваете им чувство стабильности и безопасности. Вы всегда открыты для нового жизненного опыта, любите интересные места и интересных людей.

3 - Голубые глаза

Вы очень ответственный человек, общественные дела для вас могут быть важнее личных, к тому же, вы способны стойко переносить любые трудности. Если у вас голубой цвет глаз, то вполне вероятно, что вы самая сильная личность из всех. Тяжело открываетесь посторонним людям, но легко выходите из конфликтов - в этом помогает высокий уровень интеллекта. Привыкли долго оценивать ситуации и людей, прежде чем приступать к деловым отношениям. Вас нелегко вывести из себя, большую часть времени вы находитесь в добром расположении духа, но рутина может спровоцировать скуку и агрессию.

4 - Серые глаза

Вы изобретательный и предприимчивый человек, склонный к новаторству. Внутри вашей личности много жизненной энергии, тяги к риску и авантюрам. Вам не страшна неизвестность - любые события для вас становятся источником вдохновения. Вы точно знаете свои сильные и слабые стороны, легко преодолеваете трудности. Иногда манипулируете и действуете эгоистично ради собственных целей. Ваше достоинство - навык выдумывать нестандартные способы решения проблем. Независимость - ваша самая сильная черта, вы всегда на два шага впереди толпы.

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