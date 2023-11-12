Перед выполнением задачи не забудьте включить секундомер.

Вы можете очень сильно себя недооценивать - возможно, вы настоящий гений, наделенный исключительной внимательностью, а об этом и не знаете. Попробуйте найти на рисунке-оптической иллюзии сову среди большого количества других птиц и тогда точно будете знать, можно ли вас называть гением.

Только гениальный человек способен найти сову среди уток, лебедей и чаек за 9 секунд. Если принимаете вызов - найдите секундомер, включите его, подготовьтесь к тому, что нужно будет очень быстро "сканировать" изображение взглядом и принимайтесь за дело.

Возможно, некоторые детали на картинке вам покажутся чересчур мелкими - тогда можете увеличить масштаб. Если за 9 секунд вы так и не найдете сову - точно не стоит расстраиваться, эта оптическая иллюзия сверхсложна, поэтому просто дайте себе отдохнуть и сделайте вторую попытку.

Видео дня

Сейчас мы вам покажем, где же была "спрятана" сова на рисунке.

Вот такая забавная головоломка уже опубликована

Венгерский художник Гергей Дудаш создал новогодне-рождественскую головоломку, с которой справиться за 5 секунд способны лишь 1% людей.

На рисунке изображено много забавных снеговиков, некоторые из них одеты в яркие шапки и шарфы, и среди них нужно вовремя разыскать панду. Для того, чтобы справиться с головоломкой вовремя, нужно быть исключительно внимательным.

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