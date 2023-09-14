Мало кто знает, что в Испании у людей не одно имя и не одна фамилия.

Все мы привыкли, что при рождении человек получает имя - его и носит всю жизнь. Максимум, что еще он может иметь - это имя, которым его нарекли при крещении, если оно отличается от того, что записано в паспорте. С фамилией все еще проще - она, как правило, передается по отцу. Но такая традиция далеко не у всех народов - УНИАН выяснил, сколько фамилий у испанцев и почему она не одна.

Почему есть двойные фамилии в Испании - интересный факт

Испанские фамилии формируются не по такому же принципу, как, например, в Украине, когда женщина выходит замуж, меняет свою фамилию на ту, которую носит муж, под ней же живут все дети. Также бывают случаи, когда ребенок записан на фамилию матери - причины тому разные.

Однако в Испании логика совсем другая - там ребенку дают две фамилии - мамину и папину. Интересно, что у его родителей тоже по две фамилии - в таком случае важно разобраться, какую же выбрать. Как правило, передается "мужская" - то есть, фамилия дедушки новорожденного, такая же история и с фамилией по папиной линии.

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Интересный факт: до 2000 года эта традиция была оформлена законодательно, но многие испанцы придерживаются ее до сих пор.

Занятно, что в Испании не принято, когда женщина после замужества берет фамилию мужа - большинство девушек оставляют свою. Если все-таки подобная рокировка происходит, то новоиспеченная жена просто добавляет фамилию мужа к своим, используя префикс "de", но такой подход - редкость для обычных испанцев, к нему прибегают только люди благородного происхождения.

Почему у испанцев два имени - загадки древней традиции

Если вы не знаете, почему у испанцев двойные имена, то запомните - при рождении малыша родители дают ему имя, соответствующее его полу, а второе любое, какое нравится маме и папе. Важно понимать, что испанцы - верующие люди, поэтому, чаще всего, первое имя для девочки - Мария (как Богоматерь), а для мальчика - Хосе (как Иосиф). В Испании верят, что чем больше у ребенка имен, тем более количество ангелов его оберегает.

Одним из самых уникальных примеров множества имен является художник Пабло Пикассо. Мало кто знает, что полное имя творца - Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.

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