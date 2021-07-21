Безоса сравнивают с Доктором Зло из пародийных боевиков об Остине Пауэрсе.

57-летний владелец Amazon Джефф Безос слетал в космос на собственной ракете New Shepard. Полет стал знаковым не только с точки зрения развития астронавтики – ракета стала мемом, потому что в сети обратили внимание на ее сходство с мужским половым органом.

Так, Cnet обратило внимание на большое количество комментариев о ракете в Twitter. Аппарат называют "космическим пенисом" и намекают на иудейский обряд обрезания.

Иные пользователи ударяются во фрейдизм и высказывают предположение, что фаллическая ракета - это "абсолютная форма компенсации" неких комплексов.

Безоса также сравнивают с Доктором Зло из пародийных боевиков об Остине Пауэрсе – в фильме он также построил слишком "фрейдистскую" ракету.

— Danielle Kurtzleben (@titonka) July 20, 2021

Полет Безоса в космос

Накануне Джефф Безос совершил космический полет на своей ракете New Shepard. Вместе с ним в космос отправились его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

Ракета поднялась на высоту в 107 километров, а затем приземлилась в пустыне Западного Техаса. Весь полет занял 10 минут.

Компания Безоса Blue Origin разрабатывает свою многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров