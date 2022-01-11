Кадр выстроили так, что надпись "внезапно умер" оказалась прямо под фото спикера украинского парламента.

Курьезный случай произошел в эфире парламентского телеканала Рада. Во время сообщения о смерти главы Европарламента Давида Сассоли показали фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, прикрепив снизу надпись "внезапно умер".

Об этом стало известно из прямой трансляции на YouTube-канале "Рады".

Так, на экране показали сообщение о смерти Сассоли: "Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призывал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям. Вечная память".

При этом вместо фото главы Европарламента показали фото спикера парламента Руслана Стефанчука. Кадр выстроили так, что надпись "внезапно умер" оказалась прямо под фото спикера украинского парламента.

Курьезы на телеканале Рада

16 декабря народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в студию, из которой ведется прямой эфир телеканала "Рада", где возникла словесная перепалка с народным депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым.

Позже в прямом эфире телеканала произошла перепалка между ведущим - известным блогером Сергеем Ивановым и нардепом от пророссийской ОПЗЖ Александром Качным.

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