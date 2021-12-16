В эфире канала депутаты обменялись обвинениями в адрес друг друга.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ворвался в студию, из которой ведется прямой эфир телеканала "Рада", где возникла словесная перепалка с народным депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевим.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором этаже в кулуарах парламента оборудована еще одна студия телеканала "Рада".

Сегодня оттуда велось прямое включение выступления председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева. Во время эфира в студию зашел Порошенко

Читайте такжеВ Днепре Порошенко спрятался в машине от вопроса ветерана о коррупции – блогерГетманцев попросил его повернутым к зрителям "другой стороной", то есть плечами.

Порошенко развернулся к зрителям и заявил, что на финансирование телеканала "Рада" были "незаконно потрачены средства налогоплательщиков". Он отметил, что этих расходов нет в смете парламента, и "они были использованы без проведения аукционов в системе Prozorro".

Также Порошенко обвинил Офис президента в препятствовании работе народных депутатов.

Произнеся эту речь, Порошенко извинился перед зрителями, а ведущий сказал, она "молодая девушка", и ей не надо участвовать в таком скандале.

После этого Порошенко вышел из студии.

Потом Гетманцев сказал, что телеканал "Рада" должен поблагодарить Порошенко за повышение рейтинга благодаря такому скандалу.

Он отметил, что Порошенко не имеет права говорить о таких вещах, ведь "прямо или косвенно" владеет двумя телеканалами.

Гетманцев также заверил, что ни о каком незаконном использовании средств речь не идет. По его словам, такие обвинения являются "абсолютно бессмысленными".

Кроме того, он сказал, что представителей оппозиции надо приглашать на эфиры, потому что они любят скандалы.

В то же время он обвинил оппозиционные фракции в том, что они хотят контролировать телеканал "Рада".

После этого инцидента Порошенко в кулуарах давал комментарии журналистам.

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в президиуме Верховной Рады "слуга народа" Александр Ковальчук обидел Ирину Геращенко –сказал ей фразу "на место", а потом извинился.

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Автор: Надя Пришляк