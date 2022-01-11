В итальянской больнице скончался действующий глава Европейского парламента Давид Сассоли.
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь политика Роберто Куильо.
Читайте такжеЕвропарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае нападения на Украину"Давид Сассоли умер в 1:15 (2:15 по киевскому времени - УНИАН) 11 января в CRO в Авиано, Италия, куда его госпитализировали. О дате и месте похорон будет сообщено в ближайшие часы", - написал Куїльо.
Днем ранее спикер сообщил, что Сассоли с 26 декабря находился в больнице из-за "серьезного осложнения вследствие нарушения функции иммунной системы". По этой причине были отменены все официальные мероприятия с его участием.
65-летний Сассоли был журналистом. В 2009 году он оставил свою журналистскую карьеру и стал членом Демократической партии Италии. В том же году был избран в Европейский парламент, в июле 2019 года возглавил его.
Сассоли публично выступал за ужесточение санкций против России и призывал российское правительство к освобождению незаконно заключенных украинцев.
В 2019 году Сассоли лично вручал премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова освобожденному из плена украинскому режиссеру Олегу Сенцову.