Последние недели он провел в больнице.

В итальянской больнице скончался действующий глава Европейского парламента Давид Сассоли.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь политика Роберто Куильо.

Читайте такжеЕвропарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае нападения на Украину"Давид Сассоли умер в 1:15 (2:15 по киевскому времени - УНИАН) 11 января в CRO в Авиано, Италия, куда его госпитализировали. О дате и месте похорон будет сообщено в ближайшие часы", - написал Куїльо.

Днем ранее спикер сообщил, что Сассоли с 26 декабря находился в больнице из-за "серьезного осложнения вследствие нарушения функции иммунной системы". По этой причине были отменены все официальные мероприятия с его участием.

65-летний Сассоли был журналистом. В 2009 году он оставил свою журналистскую карьеру и стал членом Демократической партии Италии. В том же году был избран в Европейский парламент, в июле 2019 года возглавил его.

Сассоли публично выступал за ужесточение санкций против России и призывал российское правительство к освобождению незаконно заключенных украинцев.

В 2019 году Сассоли лично вручал премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова освобожденному из плена украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

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