Парня задержали за хулиганские действия.

В центре Киева блогер ударил патрульного полицейского в лицо тарелкой со сливками

Видео инцидента опубликовал отдел коммуникации полиции Киева.

В центре столицы полицейские задержали парня за хулиганские действия

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Инцидент произошел вечером на Майдане Незалежности. К патрульным обратился парень, который сообщил, что через минуту на улице Крещатик произойдет ДТП.

Как рассказал начальник отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, злоумышленник подошел к автомобилю наряда патрульной полиции, достал из-за спины тарелку со сливками и ударил полицейского в лицо. После этого он пытался убежать, но его догнали и задержали.

Во время допроса парень рассказал, что на такой поступок пошел, чтобы заработать денег от просмотра снятого на видео инцидента.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве местной прокуратуры №10 следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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Автор: Денис Прядко