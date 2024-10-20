Печенье будет тягучим и мягким внутри, с хрустящей основой.

Мягкое печенье с двойным шоколадом имеет много поклонников. Это лакомство можно приготовить в сковородке и тогда не придется мыть много посуды.

Как говорится на сайте Belling, рецепт можно менять по собственному вкусу. Это блюдо рассчитано на шесть человек и на него уйдет около 30 минут. Готовить можно на плите или выпекать в духовке 20-25 минут при 180C с вентилятором, 160C или марка газа 4. Для приготовления понадобятся:

сливочное масло - 150 г;

сахарная пудра - 50 г;

сахар - 100 г;

мука - 225 г;

разрыхлитель - 0,5 ч.л;

сода - 0,5 ч.л.;

яйца - 1 шт;

ваниль;

молочный шоколад - 100 г;

белый шоколад - 100 г.

Возьмите сковороду или сотейник с антипригарным покрытием диаметром 24 см. Растопите сливочное масло, добавьте туда пудру и сахар. Нагревайте, пока он не растворится.

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Снимите сковороду с огня и дайте немного остыть. Далее нужно вмешать туда муку, разрыхлитель и соду. Добавьте яйцо, ваниль и половину шоколада.

Слегка прижмите тесто ложкой или лопаткой, чтобы оно выровнялось по сковороде. Сверху посыпьте оставшимся шоколадом. Готовьте при низкой температуре 20-25 минут. Печенье должно быть тягучим и мягким, с хрустящей основой. Не увеличивайте температуру, поскольку можете сжечь карамельную основу. Плотно накройте сковороду крышкой на последние несколько минут, если почувствуете, что печенье прилипает ко дну.

Есть его можно теплым или холодным. Подавать лучше с шариком мороженого.

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