Так украинский шоумен и волонтер отреагировал на скандальные заявления Маска.

Мировое сообщество активно реагирует на заявление Илона Маска о мирных переговорах между Украиной и Россией. Мимо не прошел и шоумен Сергей Притула, который во время войны активно занимается волонтерством. У себя в блоге Притула написал:

"Илон, кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские".

В шутку Сергей предложил поддержать сбор на учебник по истории для Илона Маска. Как уточнил шоумен, оставшиеся средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования и вещей для Вооруженных сил Украины.

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"Мы, украинцы, знаем историю и ценим свое будущее. Мы хотим сделать подарок для Илона Маска – учебник по истории. Мы купим ему учебник. Все оставшиеся деньги пойдут на тех, кто сейчас творит историю свободного мира – Вооруженные силы Украины", - написал Сергей.

Как добавил Притула, за 30 минут удалось собрать 1 миллион гривен.

Скандал с Илоном Маском: детали

Глава "Tesla" опубликовал в своем Twitter-аккаунте опрос по поводу того, какими путями можно достичь мира между Украиной и Россией. Так, Маск написал: "Мир между Украиной и Россией: Повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Водоснабжение Крыма обеспечено".

Затем он опубликовал еще один пост где создал опрос и подписал: "Давайте попробуем так: воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, будут ли они частью России или Украины".

В еще одном посте Маск высказался, что Украина не сможет победить Россию в случае объявления полной мобилизации, поскольку в РФ количественное превосходство в три раза.

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. У себя в профиле он выложил опрос о том, какой Илон Макс нравится больше: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию? В ответ на твит политика Макс оправдался.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - прокомментировал основатель компании SpaceX.

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