Ведущий BBC попал в скандал - зрители заметили, что он вёл выпуск новостей в коротких шортах.
Об этом пишет Daily Mail.
51-летний Шон Лей надел пиджак и галстук, но зрители заметили, что ниже пояса на нем были только шорты и туфли.
Телеведущий рассказывал о правилах путешествий в условиях пандемии и о политической ситуации в Израиле.
Читайте такжеВ Беларуси решили вооружить почтальонов револьверамиКогда камера показала его "сбоку" стало заметно, что ниже пояса на нем нет штанов.
Отмечается, что мужчина мог сидеть в шортах из-за того, что в лондонском офисе телевизионного канала сейчас очень жарко.
В Лондоне был самый теплый день с начала 2021 года.
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