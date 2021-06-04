Отмечается, что в Лондоне в тот день было очень жарко.

Ведущий BBC попал в скандал - зрители заметили, что он вёл выпуск новостей в коротких шортах.

Об этом пишет Daily Mail.

51-летний Шон Лей надел пиджак и галстук, но зрители заметили, что ниже пояса на нем были только шорты и туфли.

Телеведущий рассказывал о правилах путешествий в условиях пандемии и о политической ситуации в Израиле.

Читайте такжеВ Беларуси решили вооружить почтальонов револьверамиКогда камера показала его "сбоку" стало заметно, что ниже пояса на нем нет штанов.

Отмечается, что мужчина мог сидеть в шортах из-за того, что в лондонском офисе телевизионного канала сейчас очень жарко.

В Лондоне был самый теплый день с начала 2021 года.

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Автор: Людмила Жерновская