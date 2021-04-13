Всем участникам проекта за 30 лет.

Трое мужчин-чиновников в Японии смоделировали беременность.

Об этом пишет The Mainichi.

В рамках эксперимента члены демократической партии надели 7,3-килограммовые пиджаки с искусственными животами, как у будущих мам.

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Всем участникам проекта за 30 лет. Законодатели таким образом пытались узнать о физических неудобствах, которые испытывают женщины на седьмом месяце беременности. А собственный опыт они используют в качестве справочного материала для разработки законопроекта, который будет касаться родов и воспитания детей.

"Я понял, что повседневные движения, такие как сидение и стояние, тяжелы. Это тяжесть, которую я ощущаю в своем животе, – тяжесть новой жизни", – пошутил 39-летний член Палаты представителей Масанобу Огура.

В пиджаках с накладными животами парламентарии должны были находиться в течение 24 часов – заниматься домашними делами и решать рабочие вопросы.

Новости Украины и мира на утро 13 апреля

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Автор: Яна Ставская