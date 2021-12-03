Состоялся первый телефонный разговор президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.

"Когда украинцы и венгры вместе, выигрывают все", – добавил он.

Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас находятся в повестке дня.

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Зеленский также отметил символизм сегодняшней даты для Украины и украинско-венгерских отношений.

"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы всегда будем помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – отметил президент.

Отношения Венгрии и Украины

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля 2021 года состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

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Автор: Инна Андалицкая