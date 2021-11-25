Политика обвиняют в "торговле влиянием".

Глава офиса президента Перу Бруно Пачеко спрятал в ванной президентского дворца деньги. Во время обысков прокуроры нашли 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Следственные действия проводились в пятницу, 19 ноября, в рамках расследования по делу о "торговле влиянием" со стороны чиновников. По его словам, он откладывал деньги из своей зарплаты, которая составляла 25 тысяч перуанских солей, а это примерно 6250 долларов. При этом политик не объяснил, почему хранил деньги в ванной комнате офиса.

Читайте такжеВ Днепре из памятника Ленину сделали писсуар (фото)Пачеко обвиняют в том, что он давил на руководителя налогового и таможенного агентства страны, чтобы компании, которыми руководят его друзья, получили более выгодные условия. Сам же глава офиса президента отрицает все обвинения.

Политик в тот же день подал в отставку. При этом Пачеко заверил, что уходит с поста не из-за каких-либо правонарушений, а чтобы защитить президента от "клеветнической кампании".

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

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Автор: Анастасия Горбачева